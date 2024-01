Australian Open, Mirra Andreeva annichilisce Jabeur ed è al terzo turno

Prima della partita aveva raccontato tutta la sua ammirazione per Jabeur, ma sicuramente in campo non ha avuto nessuna pietà: Mirra Andreeva ha lasciato appena due giochi alla tunisina in un match completamente a senso unico sulla Rod Laver Arena. Un 6-0 6-2 senza appello che porta così la russa al terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera.

La classe 2007 lo scorso anno ha raggiunto la finale proprio a Melbourne nello Slam junior, era alla sua prima volta sul Campo Centrale e ha gestito la situazione da veterana. Si tratta della prima vittoria in carriera contro una top 10 per Andreeva che è già alla terza volta al terzo turno in uno Slam dopo quelli raggiunti lo scorso anno al Roland Garros e a Wimbledon (in quel caso si spinse agli ottavi).

Costantemente in comando degli scambi, Andreeva ha saputo sfruttare anche una giornata particolarmente negativa della sua avversaria che ha sbagliato di tutto e di più e diverse scelte anche dal punto di vista concettuale. La smorzata non ha mai funzionato, così come il rovescio coperto, inoltre non c’è mai stata una reazione.

La 16enne russa affronterà adesso una tra la francese Parry e la connazionale Rakhimova ed eventualmente nel suo ottavo di tabellone ci potrebbe essere Barbora Krejcikova che ha già battuto in due circostanze: il percorso a Melbourne potrebbe essere ancora lungo per questa campionessa in erba.

