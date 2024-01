Australian Open: martedì con cinque italiani in campo. Debuttano Alcaraz e Swiatek

Domani ci sarà la terza giornata dell’Australian Open 2024 e con essa si chiuderanno i primi turni di entrambi i tabelloni. Per questo vedremo in azione tutti i tennisti che non sono ancora scesi in campo in questo Slam stagionale, come ad esempio lo spagnolo Carlos Alcaraz e la polacca Iga Swiatek. Oltre questi due e ad altri big, scenderanno poi in campo anche cinque italiani.

Partendo dai giocatori più attesi a Melbourne, sarà interessantissimo domani vedere l’esordio di Carlos Alcaraz: lo spagnolo classe 2003 (n.2 al mondo) se la vedrà contro il veterano francese Richard Gasquet nell’ultimo match sulla Rod Laver Arena e cercherà di dare subito dimostrazione della sua forza. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale alla finale di Umago 2021, quando a vincere fu l’iberico con un doppio 6-2. Domani sarà poi anche il giorno dei debutti di Alexander Zverev e Holger Rune: il tedesco (testa di serie n.6) sfiderà il suo connazionale Dominik Koepfer (2-0 per Zverev nei precedenti), in un match che non dovrebbe essere troppo insidioso; Rune (n.8 del torneo), invece, affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka. Qui il danese dovrà subito mettere in campo grande determinazione, per evitare di subire la seconda sconfitta (su due precedenti) contro Nishioka dopo quella al primo turno dell’ATP di Adelaide 2023.

Altri incontri da seguire saranno sicuramente Grigor Dimitrov (n.13 del seeding) contro l’ungherese Marton Fucsovics e Tommy Paul (testa di serie n.14) contro il francese Gregoire Barrere: nel primo il bulgaro proverà a dimostrare fin da subito che il trionfo all’ATP di Brisbane a inizio gennaio non è stato un caso, mentre nel secondo lo statunitense cercherà di rialzarsi dopo il brutto ko contro Jack Draper (per 6-1 6-4) ai quarti dell’ATP di Adelaide 2024.

Per quanto riguarda gli italiani, saranno in due a scendere in campo: Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego. Il classe 2001, proveniente dalle qualificazioni, se la dovrà vedere con il serbo Dusan Lajovic (0 precedenti trai due); Sonego, invece, avrà da affrontare il britannico Daniel Evans (2-0 per l’azzurro finora negli scontri diretti). Per entrambi si tratta di un esordio sicuramente non facile, ma neanche impossibile (soprattutto per il torinese). Se quindi i due italiani scenderanno in campo con grinta e determinazione, potranno sicuramente provare a superare il turno.

In campo femminile, invece, la giocatrice più attesa è sicuramente Iga Swiatek, che al debutto dovrà sfidare la statunitense Sofia Kenin. Per la numero 1 al mondo non dovrebbero esserci grossi problemi a passare il turno (e a supporto di questa tesi ci sono anche le due vittorie della polacca nei due precedenti), ma guai a sottovalutare l’avversaria. Oltre a questo appena citato, c’è grande curiosità anche per altri incontri, come per esempio quello della kazaka Elena Rybakina contro la ceca Karoline Plsikova (3-0 per l’attuale numero 3 al mondo nei precedenti) oppure quello tra la statunitense Jessica Pegula (n.5 del torneo) e la canadese Rebecca Marino (0-0): qui ovviamente le favorite saranno Rybakina e Pegula, che cercheranno sicuramente di mettere in mostra fin da subito le loro qualità. Da seguire poi anche gli incontri Ostapenko-Birrell (0-0 nei precedenti) e Kasatkina-Stearns (2-0) e la sfida tra la statunitense Danielle Collins e la tedesca Angelique Kerber (1-1 nei precedenti), con la vincitrice dell’Australian Open 2016 che è rientrata a inizio di questa stagione con grande voglia dopo uno stop di oltre un anno e mezzo per la maternità.

Concentrandoci sulle italiane, c’è grande interesse per il match tra Camila Giorgi e Victoria Azarenka (n.18 del torneo). Per l’italiana si tratta certamente di un esordio molto complicato, ma se scenderà in campo la versione giusta di Camila ci sarà da divertirsi. Tra le due ci sono quattro precedenti: nei primi due casi la vittoria è andata all’italiana (al primo turno del WTA di Eastbourne 2014 e ai quarti del WTA di Tokyo 2018), mentre negli ultimi due è stata la bielorussa a imporsi (al primo turno del WTA 1000 di Toronto 2020 e ai trentaduesimi del WTA 1000 di Miami 2023). Oltre a Giorgi, esordiranno poi per l’Italia anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto: la prima, che è reduce da due eliminazioni al primo turno tra il WTA di Brisbane e quello di Hobart, affronterà la messicana Renata Zarazua (1-0 per l’italiana nei precedenti), mentre Cocciaretto, uscita sconfitta nell’unico match finora disputato nel 2024 (contro la kazaka Yulia Putintseva al primo turno del WTA di Hobart), dovrà vedersela con la qualificata svizzera Lulu Sun (0-0). Per entrambe il compito non sarà impossibile: dovranno dunque crederci, per provare a regalarsi un bel secondo turno.

Foto: LaPresse

