Australian Open: Lorenzo Musetti si sblocca a Melbourne. Vittoria all’esordio sul francese Bonzi

Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Australian Open 2024. Il tennista toscano ha superato in quattro set il francese Benjamin Bonzi, numero 106 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2 in tre ore e trentasette minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria in carriera nello Slam australiano per il nativo di Carrara, che è stato bravo a reagire prontamente al set perso e al break di svantaggio nel quarto. In questi casi vincere aiuta a vincere e sicuramente Musetti aveva bisogno di una vittoria.

Una partita che ha visto vincere più punti il francese (139 contro 138), con Bonzi che ha concluso con ben 50 vincenti, ma anche con 61 errori non forzati. Musetti ha servito sette ace e ha chiuso con un bilancio in positivo tra vincenti ed errori non forzati (36 contro 34).

Ottimo avvio di match per Musetti, che mette la partita sui propri ritmi e sfrutta anche un inizio ricco di errori per il francese. Nel secondo game il toscano si procura tre palle break e sulla terza Bonzi mette il dritto in corridoio. Musetti sale anche 4-1 e sembra avere il controllo del set, ma in lunghissimo settimo game manca più volte la possibilità di portarsi sul 5-2 e sulla seconda palla break commette doppio fallo. Il set scivola via verso il tie-break, dove Musetti gioca meglio e soprattutto sfrutta un Bonzi fallosissimo, chiudendo sul 7-3 in suo favore.

L’inizio di secondo set non sorride all’azzurro. Bonzi si procura una palla break nel secondo gioco e la sfrutta subito con un vincente di rovescio. Il transalpino scappa sul 3-0, poi sul 4-1 e anche sul 5-2 e sembra pronto a chiudere la seconda frazione. Musetti, però, reagisce ed annulla un set point nell’ottavo gioco con una bella prima. Nel game successivo il toscano cancella un altro set point e alla terza occasione ottiene il controbreak. Bonzi spreca un terzo set point nel dodicesimo game e si va al tie-break, che viene vinto per 7-4 da Musetti.

Il terzo set si apre con l’immediato break di Bonzi, bravo ad aggredire le seconde di servizio dell’azzurro. Nel quarto gioco Musetti ha una palla del controbreak, ma la sua smorzata finisce in rete. Il transalpino non concede più occasioni nei propri game in battuta e va a prendersi il terzo set sul 6-4, riaprendo la partita.

Come nel set precedente, anche nel quarto è subito Bonzi a partire forte e a strappare il servizio all’azzurro. La reazione di Musetti, però, questa volta non si fa attendere e con un pregevole passante riesce ad ottenere il controbreak. L’inerzia della partita gira completamente a favore dell’azzurro, che ottiene il break a zero nel quarto gioco e scappa sul 4-1 e poi 5-2. Nell’ottavo gioco nuovo break di uno scatenato Musetti, che chiude sul 6-2 e conquista la vittoria all’esordio.

Al secondo turno la testa di serie numero venticinque affronterà il vincente del match tra il padrone di casa James Duckworth, che ha ricevuto una wild card, e il giovane promettente francese Luca Van Assche. In ogni caso una buona occasione per Musetti di accedere al terzo turno dello Slam australiano.

FOTO: LaPresse

