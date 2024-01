Australian Open, le lacrime di Elina Svitolina: cosa è successo negli ottavi di finale a Melbourne

Un’amara chiusura. Elina Svitolina aveva ben altro in mente per la partita contro Linda Noskova, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. L’ucraina (n.23 del mondo) puntava al successo per continuare la propria avventura a Melbourne e ambire al meglio possibile.

Il suo fisico però le ha riservato una brutta sorpresa. Dopo appena tre giochi, infatti, Svitolina è stata costretta a ritirarsi per un problema alla schiena. “Non avevo mai provato un dolore del genere, è come se mi avessero sparato. Non riuscivo più a muovermi“, le parole in conferenza stampa della giocatrice, moglie di Gael Monfils.

E così, tra le lacrime, l’avventura della giocatrice ucraina è terminata, con Noskova che approda ai quarti, in un’avventura che l’ha vista battere anche la n.1 del mondo Iga Swiatek. Sul suo cammino ci sarà un’altra ucraina, ovvero Dayana Yastremska.

Di seguito il video del ritiro di Svitolina:

VIDEO RITIRO ELINA SVITOLINA AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: LaPresse