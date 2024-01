Australian Open, Jannik Sinner: “Djokovic? Di un’altra categoria. Sto realizzando ciò che ho fatto”

Jannik Sinner campione degli Australian Open 2024: ce l’avessero detto qualche anno fa che un italiano si sarebbe issato così in alto, avremmo sbarrato gli occhi. Invece l’Italia è tornata a trionfare in uno Slam dopo quasi 48 anni da Adriano Panatta che era stato l’ultimo a riuscirci.

L’altoatesino nella mattinata australiana ha fatto un set di foto con il trofeo in giro per Melbourne: un’immagine che resterà iconica nella storia dello sport italiano. L’azzurro ha rilasciato anche delle dichiarazioni, confessando di non essersi ancora reso conto della portata dell’impresa realizzata: “Solo ora sto riuscendo un po’ a realizzare quello che ho fatto“.

Sui 10 titoli vinti da Djokovic in Australia e sul modello come persona e atleta: “Non ci penso, lui è di un’altra serie. Penso che ho ancora molto lavoro da fare. Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l’importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso”.

Sulle emozioni provate dopo il match: “Ovviamente c’erano molte emozioni nella mia testa subito dopo il match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora. Sono grandi emozioni. Ero semplicemente felice; ieri forse non riuscivo ancora a crederci, e ora comincio a rendermene conto, quindi è una sensazione bellissima. È bello essere qui, il tempo è bello. Ho dormito poco, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto. È un grande risultato per me e per la mia squadra, sono davvero felice di essere qui“.

