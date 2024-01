Australian Open, Hsieh Su-Wei e Jan Zielinski vincono il doppio misto. Annullato un match point

Hsieh Su-Wei e Jan Zielinski hanno vinto il torneo di doppio misto agli Australian Open 2024. La taiwanese e il polacco si sono imposti sul cemento di Melbourne, sconfiggendo in rimonta la statunitense Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 11-9. Il trionfo è arrivato al super tie-break, annullando un match-point, dopo un’ora e 57 minuti di gioco particolarmente intesi e decisamente equilibrati.

Hsieh e Zielinski hanno subito un break nel settimo gioco del primo set, ma hanno poi resistuito il favore nel decimo game e il parziale si è così deciso al tie-break: il servizio è stato perso per ben sette volte e alla seconda occasione utile sono stati Krawczyk e Skupski a imporsi. La statunitense e il britannico si sono portati anche sul 4-2 nel secondo set, ma hanno poi subito due break consecutivi e così il match è stato portato al super tie-break. Micidiale 4-0 in avvio di Su-Wei e Zielinski, che conservano il vantaggio fino al 6-2, ma poi subiscono la rimonta. Si arriva sul 7-7, Krawczyk e Skupski hanno avuto addirittura un match-point sul 9-8, ma non sono riusciti a concretizzare l’occasion e Su-Wei/Zielinski hanno ribaltato la situazione mettendo a segno tre punti consecutivi che sono valsi il trofeo.

Su-Wei ha vinto il suo primo Slam in doppio misto dopo le semifinali a Wimbledon 2011 e agli US Open 2009, la 38enne aveva già fatto festa nel doppio femminile in ben sei Slam (due Roland Garros e quattro Wimbledon). Prima affermazione a questo livello per Jan Zielinski, che lo scorso anno raggiunse la finale degli Australian Open nel doppio maschile, perdendola insieme al conazionale Hugo Nys contro gli australiani Jason Kubler e Rinky Hijikata.

Foto: Lapresse