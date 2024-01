Australian Open, Giulio Zeppieri: “Mancato un pizzico di coraggio. Rotto il 100% di vittorie al quinto”

Giulio Zeppieri ha dato vita a una spettacolare battaglia sportiva contro Cameron Norrie al secondo turno degli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto di forza i primi due set, ma poi ha subito la furibonda rimonta del britannico e si è così dovuto arrendere al quinto set. Il numero 22 del mondo ha regolato il numero 133 del ranking ATP con il punteggio di 3-6, 6-7(4), 6-2, 6-2, 6-4 e si è così regalato il terzo turno contro il norvegese Casper Ruud. L’avventura del nostro portacolori sul cemento di Melbourne si conclude con un po’ di amarezza visto l’epilogo odierno, ma il laziale ha dimostrato di essere molto pimpante e può ampiamente ritenersi soddisfatto di questa spedizione in terra oceanica.

Giulio Zeppieri ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “È stata una battaglia. Gran giocatore, gran esperienza, è tornato forte nel terzo. Magari la prossima volta farò meglio. Soddisfazione poca. Sono triste, ma non sono deluso. Ho dato tutto, in un match 3 su 5 c’è il tempo per recuperare. Se sei avanti 2-0 contro gente di quel calibro loro alzano il livello. Ho faticato a stargli dietro, ho calato al servizio, ho messo meno prime. Al quinto ho avuto una palla break sul 2-1, punto clamoroso sul 4-3 e 30-30, sulla palla break servizio vincente sulla riga. Io ho giocato il mio, lui è stato bravo. L’interruzione per pioggia non ha inciso. Dopo il terzo forse mi hanno anche aiutato. Non ho nulla alla gambe, solo un piccolo affaticamento che è normale quando giochi tanto. Stavo bene, potevo giocare ancora. È mancato un pizzico di coraggio alla fine, nel penultimo game, ma fisicamente stavo bene e non c’erano problemi“.

Il giocatore italiano ha anche avuto lo spirito per scherzare: “Ho rotto il mio 100% di vittorie al quinto, questa cosa mi devasta (scherza, n.d.r.). Ero forse l’unico giocatore con il 100%. Succede, quando giochi con gente di base più forte di te e quando vai nella lotta loro sono più preparati, ci può stare che lui vinca oggi, ma sappiamo che il lavoro che c’è è buono e continueremo a farlo. La trasferta è stata positiva, ho fatto un ottimo Slam: nelle qualificazioni ho vinto bene, ho vinto una buona partita con Lajovic al primo turno, oggi è stata battaglia contro un giocatore più abituato di me a queste partite”.

Delineati i piani per l’immediato futuro: “Ora vado a Latina, mi riposo un po’, poi farò Montpellier e Marsiglia, con la prospettiva di giocare le qualificazioni nei 1000 americani, quest’anno giocheremo sempre in ATP se non ci saranno intoppi”. Chiusura con una simpatica battuta: “Un messaggio in particolare che mi ha fatto piacere? Una pagina Instagram ha scritto: “Zeppieri gioca due set da campione, ma ne servivano tre”. E io ho scritto “lo so”. Poi ride e aggiunge “grazie al c****“.

