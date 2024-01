Australian Open, Giovanni Malagò: “Sinner nel pantheon dei miti dello sport”

L’impresa di Jannik Sinner è trascendentale, ha raggiunto tutti, nessuno escluso. Una vittoria deflagrante quella agli Australian Open, che ha portato per la prima volta un italiano a trionfare a Melbourne e un azzurro a vincere uno Slam per la prima volta dopo 48 anni.

Tanti sono stati i messaggi e i complimenti nella giornata di ieri a margine di questa impresa, tra cui anche quelli del presidente del CONI Giovanni Malagò: “Da oggi più che mai nel Pantheon dei miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico Sinner è il re dell’Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. È storia da applaudire, vivere e proiettare all’infinito per scrivere nuove pagine di gloria. Complimenti, Jannik. A te, al tuo staff, alla Federtennis. Sei un’eccellenza”.

Adesso Sinner è atteso dall’incontro in Quirinale insieme ai compagni di Davis con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma l’azzurro non si vuole fermare e potrebbe già tornare a giocare in quel di Rotterdam il 12 febbraio prossimo.

Foto: Lapresse