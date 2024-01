Australian Open: Gauff e Sabalenka sempre più vicine allo scontro diretto, vincono Krejcikova e Kostyuk

Si sono conclusi i primi quattro ottavi di finale degli Australian Open 2024 in campo femminile. Nessuna sorpresa, nella sostanza, con tutte le favorite della vigilia che approdano ai quarti in un lato di tabellone che sempre più porta verso un confronto ben preciso: Gauff-Sabalenka.

Nel match d’apertura della giornata sulla Rod Laver Arena, Coco Gauff è spietata nei confronti della polacca Magdalena Frech. Fin dall’inizio non c’è storia: è solo l’americana a comandare. Cinque break da una parte, nessuno (e neanche alcuna chance) dall’altra: tutto si può riassumere così, per un 6-1 6-2 che arriva dopo poco più di un’ora.

Poca fatica anche per la sua prossima avversaria. L’ucraina Marta Kostyuk dispone senza difficoltà della qualificata russa Maria Timofeeva, che non è semplicemente in grado di contenere le iniziative di una giocatrice sì più avanti di lei solo di un anno, ma con tanta esperienza in più.Il 6-2 6-1 è riassunto proprio in questo, e nell’assoluta solidità mostrata dalla giocatrice di Kyiv.

Molta attesa c’era per il match tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. L’americana, del resto, conduceva per 4-1 nei precedenti. Il problema, però, è che questa versione della bielorussa è difficile da fermare almeno per le non big attuali. Il 6-3 6-2 è tutto questo.

L’unico match combattuto è quello che si gioca sulla John Cain Arena tra Barbora Krejcikova e Mirra Andreeva. La numero 9 del seeding sembra dover soccombere dopo un primo set di altissima qualità da parte della russa che in molti attendono ai piani alti, ma la reazione d’esperienza arriva nel secondo: 4-6 6-3 ed è parziale decisivo. Nel quale, però, la russa finisce per disunirsi: anche merito della ceca, che non sbaglia più nulla e porta a casa anche il 6-2 che vale i quarti.

RISULTATI OTTAVI FEMMINILI AUSTRALIAN OPEN 2024

Kostyuk (UKR)-Timofeeva [Q] 6-2 6-1

Gauff (USA) [4]-Frech (POL) 6-1 6-2

Krejcikova (CZE) [9]-Andreeva 4-6 6-3 6-2

Sabalenka [2]-Anisimova (USA) [PR] 6-3 6-2

Foto: LaPresse