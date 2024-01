Australian Open: Elisabetta Cocciaretto subisce la rimonta di Emma Navarro ed esce al secondo turno

Finiscono gli Australian Open 2024 di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene sconfitta per 4-6 6-3 6-3 dall’americana Emma Navarro, numero 27 del seeding: resta così la sola Jasmine Paolini a reggere le sorti del tennis femminile italiano in quel di Melbourne. Ora dall’altra parte ci sarà, per l’USA, una tra la francese ex russa Varvara Gracheva e l’ucraina Dayana Yastremska.

Cocciaretto apre subito con qualche difficoltà, ma nonostante tre doppi falli riesce a salvare sia il secondo game che una palle break, anche con un paio di lampi di alta classe. Ed è soprattutto il rovescio a darle una gran mano, specie nel terzo gioco, in cui è lei a strappare la battuta a Navarro. Sul 3-2 l’italiana recupera da 0-30, ma commette troppi errori e subisce il controbreak. Dopo un paio di game tranquilli, è sul 4-4 che c’è lotta, e la situazione aiuta la marchigiana, che di nuovo con il rovescio, e ai vantaggi, sale sul 5-4. E pochi minuti dopo arriva la chiusura, con piena convinzione e uno schiaffo al volo che sa di 6-4 in 41 minuti.

Nel secondo set le carte in tavola cambiano in maniera piuttosto decisa. Navarro spinge maggiormente, il che crea problemi a Cocciaretto costretta a difendere di più e, in qualche caso, a non riuscire a tenere il ritmo dell’avversaria. La maggior spinta dell’americana significa break sul 3-1, non recuperato nonostante un lottato quinto game. Quello davvero pieno di brividi, però, è l’ottavo. Sul 5-2, infatti, le due si giocano davvero tutto, anche con un tennis d’alta qualità. L’azzurra annulla non meno di cinque set point e, dopo 22 punti, viene a capo della situazione. Navarro, però, non trema e vince a zero il gioco successivo pareggiando i conti: 6-3.

Il terzo parziale comincia col brivido per la classe 2001 italiana, che si ritrova a dover annullare tre palle break di fila. Subito dopo, però, qualcosa a metà tra la sua continua spinta e un passaggio a vuoto di Navarro significa break del 2-0 in suo favore. Il sorriso non dura molto, perché Cocciaretto cede subito la battuta e il canovaccio precedente ricomincia a farsi largo sulla KIA Arena. Certo, rimane la recriminazione per le due ulteriori chance non sfruttate sul 2-1, il che porta l’americana ad avere quattro giochi in fila nel carniere. A quel punto per l’azzurra si fa dura in ogni turno di battuta, e anche l’ultimo finisce dall’altra parte: 6-3.

L’avanzare del match porta Cocciaretto a realizzare molti più errori gratuiti dell’avversaria, e in effetti i numeri dicono 37-48 di fatto in favore di Navarro, contro un dato vincenti che dice 28 per l’americana e 31 per l’italiana. Non ci sarà per lei il rientro nelle prime 50, ma almeno la top 60 dovrebbe essere cosa fatta.

Foto: LaPresse