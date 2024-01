Australian Open, Daniil Medvedev approda al secondo turno: il russo perde un set, Atmane si ritira

Missione compiuta non senza complicazioni per Daniil Medvedev (n.3 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2024. Il russo si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 1-0 contro il francese Terence Atmane (n.145 ATP), costretto al ritiro all’inizio del quarto set per via dei crampi che gli hanno reso impossibile continuare. Il transalpino in lacrime a fine incontro era riuscito a sorprendere il moscovita, anche se poi la differenza tra i due giocatori si era evidenziata. Prosegue l’avventura di Medvedev, quindi, e sul suo cammino ci sarà il finlandese Emil Ruusuvuori.

Nel primo set l’avvio sembra sorridere subito al n.3 ATP: break nel terzo game e confermato nel successivo. Nel momento di chiudere, però, Medvedev ha un chiaro calo di concentrazione. Bravo Atmane ad approfittarne, prima concretizzando il contro-break nel decimo game e poi addirittura strappando il servizio al russo nel dodicesimo (7-5).

Nel secondo set la reazione di Medvedev arriva puntualmente e il doppio break nei primi tre giochi è un segnale chiaro. Il francese cerca di limitare i danni, ma il 6-2 è emblematico del chiaro cambio di passo del nativo di Mosca, non intenzionato più a dare chance al suo avversario.

Nel terzo set la musica non cambia, anche se è da sottolineare la grande determinazione di Atmane di rimanere aggrappato alla sfida. Nello scambio di “cortesie” dal terzo al quinto game, è Medvedev a uscirne avanti di un break, gestendo con grande autorevolezza quel vantaggio fino al termine del parziale (6-4).

Nel quarto set i crampi rendono impossibile la prosecuzione della sfida al transalpino e sullo score di 1-0 in favore del russo cala il sipario.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...