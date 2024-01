Australian Open, chi è stato ripescato al posto di Matteo Berrettini in tabellone

Matteo Berrettini ha dato malinconicamente forfait dagli Australian Open 2024: evidentemente le sensazioni non sono ancora delle migliori dopo gli allenamenti svolti in questi giorni a Melbourne Park e la decisione è andata verso il ritiro.

Al suo posto in tabellone entra il belga Zizou Bergs che quindi affronterà Stefanos Tsitsipas al primo turno. Il belga è attualmente numero 130 della classifica ATP e vanta come best ranking il numero 112. Il classe 1999 di Lommel si è un po’ impantanato a livello Challenger anche a causa di diversi problemi fisici che lo hanno limitato in questi anni.

Su tutti un grave infortunio alla schiena nel finale di 2022 in un match ATP a Metz contro Nikoloz Basilashvili: inconveniente che non gli ha permesso di esprimersi al meglio nei primi mesi del 2023.

Bergs è un giocatore particolarmente discontinuo, capace di buoni picchi, ma anche di diversi bassi: adesso è in un buon periodo di forma dopo aver chiuso la stagione con due vittorie Challenger a Drummondville e Yokaichi. Da valutare saranno le sue condizioni fisiche, visto il ritiro durante il terzo set del match decisivo delle qualificazioni contro Sweeny: evidentemente essendosi segnato come lucky loser, sarà in grado di offrire un buon livello di competitività.

Foto: IPA Agency

