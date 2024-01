Australian Open, Carlos Alcaraz ai quarti con il pilota automatico: Kecmanovic spazzato via in tre set

Carlos Alcaraz è ai quarti di finale degli Australian Open, e ci arriva con il pilota automatico. Il numero 2 del tabellone principale ci mette poco meno di due ore per sbarazzarsi di Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-4 6-4 6-0; troppo grande il divario tra i due, con il serbo che, nonostante tanta buona volontà e intuizioni interessanti, deve arrendersi senza colpo ferire. Per il murciano ora il primo vero test del suo Happy Slam con Alexander Zverev.

Alcaraz ha il merito di procurarsi subito due chance di break nel terzo gioco, concretizzandolo con una grande difesa ed il grandissimo aiuto del nastro. Kecmanovic gioca anche bene mischiando le traiettorie dei suoi colpi, ma l’iberico ha il controllo generale della partita, andando vicino al doppio break nel settimo gioco costringendo il serbo ad un superlavoro. Carlitos ha un brividino quando spedisce una volée comoda fuori dal rettangolo di gioco per il 15-30 nel decimo gioco, ma con tre punti in fila si aggiudica il primo set.

Nella seconda frazione l’impressione è che Alcaraz faccia un po’ il gatto con il topo, specchiandosi leggermente troppo nelle proprie qualità tecniche. Ma sa di poter brekkare Kecmanovic quando vuole: il momento giusto arriva nel settimo gioco, in cui il serbo gioca anche bene, ma semplicemente il numero 2 al mondo è superiore, salendo sul 5-3 comandando lo scambio e chiudendo con il rovescio incrociato. Ha due chance per poter prendersi il set sul servizio di Kecmanovic, ma si accontenta di farlo nel game successivo per il 2-0.

Nel terzo set la strada si mette immediatamente in discesa. Il serbo è ormai sfiduciato e Alcaraz se ne accorge, colpendo senza nessuna pietà e infilando Kecmanovic, che ora sente la stanchezza del terzo turno con Tommy Paul contro, ogni volta che può. Il numero 2 al mondo viaggia con il pilota automatico e si prende uno, due, tre break consecutivi, chiudendo comodamente la partita con un servizio vincente.

Alcaraz ha concesso le briciole al suo avversario sul suo servizio. Solo sedici punti complessivi al servizio (52/68 tra prima e seconda) e nessuna palla break, con un gargantuesco 42-19 nel saldo colpi vincenti-errori non forzati. Nei suoi 90 scambi vinti (contro i 63 di Kecmanovic), ce ne sono 39 vinti in risposta che indirizzano la partita.

Foto: