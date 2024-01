Australian Open 2024: Swiatek risorge ad un passo dalla sconfitta e batte Collins

Gli Australian Open 2024 erano ormai sul punto di perdere la numero uno del mondo ed invece Iga Swiatek è riuscita a trovare una delle più incredibili vittorie della sua carriera. Nel match di secondo turno la polacca ha sconfitto l’americana Danielle Collins in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 dopo tre ore e quattordici minuti di gioco, compresa la pausa per la chiusura del tetto per la pioggia.

Sembrava assolutamente finita per Swiatek sul 4-1 per Collins con doppio break nel terzo set ed invece la polacca ha costruito una rimonta clamorosa, favorita certamente anche dall’americana, che si è spenta proprio nel momento di chiudere l’incontro. Tantissime le difficoltà al servizio per la polacca, in particolare con la seconda, visto che ha vinto appena il 30% dei punti con questo colpo. Alla fine Swiatek ha concluso con 36 vincenti contro i 28 dell’americana, che ha invece commesso due errori non forzati in più dell’avversaria (37 contro 35).

Fioccano le palle break in avvio di primo set. Collins ne annulla una nel primo game, mentre Swiatek addirittura due nel secondo. L’americana, però, fa malissimo alla polacca in risposta con il rovescio e si procura un’altra chance nel quarto gioco, sfruttandola subito con un’ottima discesa a rete. Swiatek, però, reagisce prontamente e da vera numero uno ottiene il controbreak a zero. La polacca toglie nuovamente la battuta all’avversaria nel nono gioco e va a chiudere per 6-4 un complicatissimo primo set, condizionato anche dall’interruzione per la pioggia e la successiva chiusura del tetto.

Il secondo set si apre con il break di Swiatek, ma da quel momento a fare la partita è Collins, che spinge benissimo da fondo, trovando grande potenza e profondità. Swiatek è in totale balia dell’avversaria e subisce l’immediato controbreak e poi perde ancora il servizio nel quarto e sesto gioco. Collins combina un disastro nel settimo game (quattro doppi falli) e Swiatek recupera uno dei due break di svantaggio. La polacca accorcia sul 5-3, ma gioca un pessimo nono game e Collins va a chiudere sul 6-3.

Swiatek è molto tesa e fa tanta fatica al servizio, con Collins che tira fortissimo ogni risposta. L’americana trova il break nel terzo gioco e poi riesce a difendere una delicatissima palla del controbreak in quello successivo. Collins allunga addirittura sul 4-1 con doppio break di vantaggio, ma perde poi a zero il servizio e spreca tre palle break consecutive, con Swiatek che torna in scia sul 4-3.

Il match è totalmente cambiato, perché Swiatek recupera anche il secondo break e si porta poi avanti per 5-4. La polacca si procura anche due match point, Collins ha la forza di annullarli, ma sul terzo Swiatek arriva benissimo sulla smorzata dell’americana e chiude con il rovescio lungolinea, vincendo un set folle per 6-4. La numero uno del mondo arriva dunque al terzo turno, dove affronterà la ceca Linda Noskova, numero 50 del mondo, che ha vinto, anche lei al terzo set, contro la statunitense McCartney Kessler per 6-3 1-6 6-4.

