Australian Open 2024, Stefano Napolitano si arrende a Klein nell’ultimo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Stefano Napolitano nell’ultimo turno delle qualificazione dell’Australian Open 2024. Sul cemento di Melbourne, l’italiano classe 1995 (n.229 del ranking) perde contro lo slovacco Lukas Klein (n.164 al mondo) con un doppio 7-6 in un’ora e 46 minuti ed è dunque costretto a dire addio al primo Slam stagionale.

Pronti, via e per Napolitano vola subito sul 15-40. Klein però non ci sta e reagisce, riuscendo a salvarsi con quattro punti di fila che gli permettono di aggiudicarsi il primo game. Dopo la piccola scossa iniziale, il match prosegue poi con i due tennisti che tengono agilmente i successivi turni di servizio e si arriva così al tie-break senza altre palle break. Nel momento decisivo del set, Klein alza il suo livello, mentre Napolitano si spegne e la conseguenza è il nettissimo 7-1 con cui lo slovacco si impone nel primo set.

Galvanizzato dal successo nel primo parziale, il classe 1998 prova poi a scappare subito via nel secondo set. Il nostro portacolori però è bravo ad annullare una palla break, prima di conquistare il primo game. Una situazione molto simile si ripresenta successivamente anche nel terzo gioco, ma anche in questo caso Napolitano riesce ad annullare una palla break e a tenere il servizio, portandosi sul 2-1. Superata la paura, l’italiano diventa più solido nei turni di battuta e non concede più niente. Allo stesso tempo, però, l’azzurro non riesce a fare male in risposta e quindi si arriva nuovamente al tie-break. Poi, come successo nel primo parziale, Klein cambia marcia nel momento più importante del set, mentre Napolitano si fa prendere dalla paura. Il tie-break finisce dunque ancora con il 7-1 in favore dello slovacco, che può così esultare per la vittoria e l’accesso al tabellone principale.

STATISTICHE – A fine partita il conto dei vincenti-errori non forzati di Klein dice 48-24 (contro il 26-20 di Napolitano). Lo slovacco chiude la partita con una migliore percentuale per quanto riguarda i punti vinti sia con la prima di servizio (83% con 20 ace contro il 68% con 7 dell’italiano) sia con la seconda (81% contro il 68% del nostro portacolori) con ben 17 punti in più vinti (87 contro 70).

