Australian Open 2024, Lucrezia Stefanini sconfitta da Pattinama Kerkhove nelle qualificazioni

Brutta battuta d’arresto per Lucrezia Stefanini nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Sul cemento australiano, l’italiana classe 1998 non riesce a far valere le sue doti (quelle che l’anno scorso le avevano consentito di arrivare fino al secondo turno nel tabellone principale) contro l’olandese Lesley Pattinama Kerkhove e perde un po’ a sorpresa con un doppio 6-3 in appena un’ora e 17 minuti di gioco, venendo dunque subito eliminata dal primo Slam della stagione.

Pattinama Kerkhove comincia con molta determinazione e, complici diversi errori di Stefanini, vola rapidamente sul 4-1 con doppio break di vantaggio. A questo punto l’italiana prova a svegliarsi con un controbreak e il successivo 3-4, ma subito dopo l’olandese torna a essere incisiva e con due game di fila chiude il primo set per 6-3.

Galvanizzata dall’ottimo primo parziale, Pattinama Kerkhove continua poi a dominare anche nel secondo set e, dopo aver sprecato ben tre palle break consecutive nel secondo gioco, sale agilmente sul 5-1. È l’allungo decisivo: in seguito a un piccolo sussulto di Stefanini (3-5), l’olandese non trema nel nono gioco e alla prima occasione buona pone fine alla partita con il secondo 6-3.

A fine incontro pesano moltissimo i 24 errori non forzati di Stefanini, a fronte di soltanto 12 vincenti (26 vincenti e 18 errori non forzati invece per Pattinama Kerkhove). È importante segnalare poi che l’italiana ha fatto peggio dell’olandese sia con la prima in campo (56% dei punti conquistati dall’azzurra contro il 71% della sua avversaria) che con la seconda (19% contro il 47% di Pattinama Kerkhove).

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it

