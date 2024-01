Australian Open 2024, Lucia Bronzetti sulla sconfitta con Tsurenko: “Ho avuto i crampi nel terzo set”

La giornata inaugurale degli Australian Open 2024, andata in scena per la prima volta di domenica a livello di tabellone principale, ha sancito l’eliminazione di Lucia Bronzetti nel singolare femminile. La romagnola, chiamata ad una grande prestazione contro l’ucraina Lesia Tsurenko (n.32 WTA e 28ma testa di serie del seeding), è andata avanti di un set per poi cedere sulla lunga distanza con il punteggio finale di 3-6 7-5 6-3 in oltre due ore e mezza di gioco.

“È stata una partita molto combattuta, all’inizio eravamo tese, forse lei molto più di me, ma nel secondo set dal 3-1 sotto ho avuto la chance per andare sopra nel punteggio e vincere la partita. Lì forse è mancato un po’ di coraggio… il coraggio di spingere e andarmi a prendere il punto”, il commento dell’azzurra ai microfoni di Supertennis.

“Lei è stata solida e poi ha sbagliato anche poco, ma io le ho dato la chance. Nel terzo poi ho avuto anche i crampi; non sono abituata, faccio fatica a gestirli e avevo paura perché ogni volta che spingevo sentivo che si indurivano i muscoli. In allenamento sto facendo bene, il livello c’è ma devo portarlo poi nella partita. Siamo solo a inizio stagione quindi di occasioni ce ne saranno molte. Spero di imparare dagli errori e fare meglio la prossima volta”, ha concluso Bronzetti.

Foto: Lapresse

