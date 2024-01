Australian Open 2024, il tabellone di Lorenzo Musetti. Debutto con un transalpino, possibile scoglio Tsitsipas al terzo turno

La riscossa di Lorenzo Musetti passa dagli Australian Open. Il ragazzo di Carrara conosce il suo percorso nell’Happy Slam, che comincerà domenica 14 gennaio, dopo il sorteggio tenutosi poche ore fa a Melbourne. Titolare della testa di serie numero 25 e inserito nella parte alta di tabellone, quella di Novak Djokovic e Jannik Sinner, Lorenzo debutterà nel torneo contro il francese Benjamin Bonzi.

Ventisettenne di Nimes, poco meno di un anno fa toccava le vette più alte in carriera, raggiungendo le prime due finali in carriera a Pune e a Marsiglia (entrambe sul cemento) e aggiornando il suo best ranking al numero 42, prima di arrendersi a un infortunio al polso che gli ha fatto perdere slancio e la top 100. I due si scontreranno per la prima volta in carriera.

Anche il secondo turno rischia di essere ostico e a tinte transalpine. Il possibile avversario del Muso può essere il diciannovenne Luca Van Assche, protagonista alle ultime NextGen Finals spingendosi fino alle semifinali, avrà un debutto da attenzionare ma sicuramente fattibile con il padrone di casa James Duckworth. Potrebbe essere lui l’ultimo ostacolo verso una delle bestie nere di Musetti, Stefanos Tsitsipas.

Percorso netto fino ad ora per il greco, che ha vinto cinque partite su cinque in carriera; a parte il primo confronto di Acapulco però sono spesso stati incontri equilibrati, da ricordare ad esempio il debutto al Roland Garros 2022, con l’azzurro che fu avanti due set a zero, o la semifinale di Barcellona dello scorso anno. Però il greco avrebbe al debutto un certo Matteo Berrettini, che se in discreta forma potrebbe anche giocare un piccolo tiro mancino. Per gli eventuali ottavi il favorito è Taylor Fritz, numero 12 del seeding, seguito a ruota da Francisco Cerundolo, ma in quello spicchio di tabellone bisogna dare un occhio di riguardo a Marin Cilic, che potrebbe aver recuperato la forma giusta.

Da questo punto del tabellone poi iniziano i grandi scontri. Ovvio che nei quarti il possibile avversario ha il nome e cognome di Novak Djokovic, che ha però in Ben Shelton un avversario ostico agli ottavi di finale, mentre per la semifinale il nome caldo è quello di Jannik Sinner, con i vari Frances Tiafoe, Karen Khachanov, Alex De Minaur ed Andrey Rublev a seguirlo a ruota.

POSSIBILI AVVERSARI DI MUSETTI ALL’AUSTRALIAN OPEN 2024

Primo turno: Benjamin Bonzi

Secondo turno: Luca Van Assche/James Duckworth

Terzo turno: Stefanos Tsitsipas/Matteo Berrettini/Jordan Thompson

Quarto turno: Taylor Fritz/Francisco Cerundolo/Marin Cilic

Quarti di finale: Novak Djokovic/Ben Shelton

Semifinale: Jannik Sinner/Frances Tiafoe/Karen Khachanov/Alex De Minaur/Andrey Rublev

Finale: Carlos Alcaraz/DaniMedvedev/Holger Rune/Alexander Zverev/Grigor Dimitrov

Foto: Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

