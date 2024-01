Australian Open 2024: Hsieh/Mertens battono Kichenok/Ostapenko e conquistano il titolo nel doppio femminile

Fanno festa Su-Wei Hsieh ed Elise Mertens nella finale del doppio femminile degli Australian Open 2024. La rappresentate di Taiwan e la belga (teste di serie n.2) sconfiggono infatti l’ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko (coppia n.11 del seeding) per 6-1 7-5 in un’ora e 34 minuti di gioco e conquistano l’ambitissimo titolo.

Per Hsieh, che già aveva trionfato venerdì nel doppio misto, si tratta del settimo trofeo Slam nel doppio femminile (il primo in Australia), mentre per Mertens, che tornerà numero 1 al mondo nella classifica di doppio dopo questo evento, questo è il quarto successo.

Pronti, via e c’è subito una palla break per Hsieh/Mertens nel primo gioco, ma Kichenok e Ostapenko reagiscono sul 30-40 e con tre punti di fila salgono sull’1-0. Una situazione simile si ripete successivamente nel terzo game, con la rappresentante di Taiwan e la belga che però stavolta, dopo essersi fatte recuperare dal 15-40, riescono a ottenere il break, salendo sul 2-1. Galvanizzate dall’allungo, le teste di serie numero 2 alzano poi ulteriormente il loro livello di gioco e con quattro game di fila chiudono il set con un netto 6-1.

Nel secondo parziale arriva la reazione in avvio di Kichenok/Ostapenko, che si portano subito sul 2-0. Poi però Hsieh e Mertens si riprendono e agguantano immediatamente la parità sul 2-2. Nel quinto e sesto game c’è una palla break per parte, ma nessuna delle due coppie riesce a sfruttarla, mentre il discorso è diverso nell’ottavo gioco, quando la giocatrice di Taiwan e la belga riescono a convertire la palla break a loro favore per volare sul 5-3.

A questo punto il match sembra finito, ma non è così, perché nel momento di maggiore difficoltà le teste di serie n.11 hanno una reazione d’orgoglio e trovano l’immediato controbreak, prima di salire sul 5-5. Nonostante la rimonta subita, Hsieh e Mertens però non si scompongono e con grande determinazione riescono prima ad andare sul 6-5 e poi chiudono la partita con il 7-5.

STATISTICHE – La coppia vincitrice termina la sfida con migliori percentuali sia per quanto riguarda i punti vinti con la prima in campo (68% contro il 56% di Kichenok/Ostapenko) sia, soprattutto, con la seconda (52% contro il 23% delle avversarie). Un altro dato importante è quello relativo ai vincenti-errori non forzati delle due coppie: 18-11 per Hsieh e Mertens, contro il pessimo 25-43 delle teste di serie n.11.

