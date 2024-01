Australian Open 2024, Carlos Alcaraz ignora Sinner: “Voglio una Finale con Djokovic”

Carlos Alcaraz è pronto alla sfida. Gli Australian Open finora non sono stati troppo fortunati per il campione spagnolo, costretto a saltarli l’anno passato per un infortunio ed eliminato al terzo turno nel 2022 da Matteo Berrettini al termine di una battaglia epica. Alcaraz vuole tornare al n.1 del mondo e sa perfettamente che dovrà fare i conti con Novak Djokovic, attuale leader della classifica.

Nole dovrà difendere il titolo in Australia e allungare la striscia vincente, portandola a undici nel Major in questione. Numeri roboanti quelli del serbo. Da questo punto di vista, l’iberico ritiene che il nativo di Belgrado sia l’unico avversario da prendere in considerazione. “Voglio sempre giocare contro i migliori del mondo per misurare il mio livello. Spero di arrivare in finale e di giocarmi il titolo contro Djokovic“.

A detta di Alcaraz, il raggiungimento dell’atto conclusivo da parte del fuoriclasse balcanico è altamente probabile. Non ne sarà troppo felice Jannik Sinner, inserito nella parte di tabellone del 24-volte vincitore Slam. A questo proposito, se Carlitos e Novak dovessero ritrovarsi nella sfida finale, il vincitore avrebbe la certezza del primato a livello ATP.

“Saperlo è una motivazione extra“, ha sottolineato lo spagnolo. A questo punto non resta che attendere i riscontri sul campo.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...