ATP Montpellier, Rune per riscattarsi dall’Australia. Cobolli nel tabellone principale

Non ci sarà nemmeno tempo di respirare e riposarsi dopo le due settimane di grande tennis all’Australian Open che il circuito torna in Europa. A farsi carico di questo compito sarà l’Open Sud de France, di scena a Montpellier, lo scorso anno vinto da Jannik Sinner che aveva già deciso la sua assenza per questa stagione, finale in Australia o meno.

Vista la sua vicinanza al primo Slam dell’anno, può essere visto un po’ come un’opportunità per rimettersi subito in carreggiata dopo le delusioni oceaniche. Chiedere ad Holger Rune, che dopo l’eliminazione al secondo turno in Australia ha richiesto ed ottenuto una wild card per il tabellone principale. Attenzione però, perché ci sarà anche Arthur Cazaux, e nel caso non sarà felicissimo di rivederlo…

Il parterre di partecipanti prevede comunque giocatori solidi, a partire da Felix Auger-Aliassime che cerca ancora il suo miglior tennis dopo una buona parte del 2023 sotto le aspettative, e sarà spalleggiato da Denis Shapovalov ancora lontano dalla migliore condizione. Alexander Bublik, vincitore due anni fa, potrà far sognare o arrabbiare tutti, dipende da come si alza dal letto, con lui il coriaceo Andy Murray e i ‘grandi vecchi’ del tennis francese Gael Monfils e Richard Gasquet.

Grazie ai vari forfait, tra cui quello di Lorenzo Musetti, entra nel tabellone principale anche Flavio Cobolli, che proverà a far fruttare il terzo turno degli Australian Open e debutterà proprio contro Monfils.

Foto: Lapresse