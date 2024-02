ATP Montpellier 2024, Coric rifila una lezione a Rune! Fuori anche Auger-Aliassime

Saranno il kazako Alexander Bublik e il croato Borna Coric a sfidarsi domani nella Finale dell’ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor transalpino l’esito delle due semifinali non è stato secondo pronostico, viste le uscite di scena di Felix Auger-Aliassime e soprattutto di Holger Rune.

Il canadese (n.30 del ranking) ha ceduto alla creatività di Bublik (n.27 ATP), dopo essersi imposto nel primo set 6-4. Il kazako è riuscito a portare sui binari a lui più favorevoli il confronto e sullo score di 4-6 6-4 6-4 l’ha spuntata. Grazie a questo risultato, Bublik ha raggiunto la prima Finale dell’anno nel massimo circuito internazionale, la decima in carriera, cercando di replicare il successo a Montpellier di due anni fa.

Nell’altro penultimo atto il confronto è stato condizionato da un problema fisico avuto dal danese (n.7 del mondo). Un problema al braccio per il classe 2003, che quindi non è stato in grado di contrastare un Coric (n.37 del ranking) assai solido, che quindi si giocherà il titolo domani. Da capire a questo punto l’entità dell’infortunio di Rune, uscito dal campo piuttosto scuro in volto e visibilmente contrariato.