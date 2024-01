ATP Montpellier, Flavio Cobolli rimonta il veterano Monfils e gli rifila un perentorio 6-0 al terzo!

Buona la prima per Flavio Cobolli. Il tennista romano (n.76 del ranking) ha iniziato in maniera positiva la sua avventura nell’ATP250 di Montpellier (Francia). Sul veloce indoor transalpino il giocatore nostrano ha sconfitto il padrone di casa, Gael Monfils (n.70 del ranking), con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-0. Un Cobolli che è venuto fuori alla distanza, approfittando anche del calo fisico del francese in 2 ore e 35 minuti di partita. Sul cammino di Flavio ci sarà, negli ottavi di finale, un altro francese, Constant Lestienne (n.106 del mondo), che ha battuto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.80 del ranking) per 4-6 6-4 6-2.

Nel primo set l’avvio non sorride al nostro portacolori. Non preciso nei colpi di inizio gioco Cobolli e Monfils ne approfitta con grande esperienza. Il 21enne italiano, però, si riprende e trova il modo per procurarsi due chance del contro-break. Grandi le accelerazioni con il dritto del n.76 del ranking e nel quinto game il tutto si concretizza. Cobolli tenta la fuga, cercando di lavorare ai fianchi il suo avversario e andando avanti di un break nel settimo gioco, ma il servizio non gli dà punti facili e il transalpino pareggia il conto nel game successivo. Gli alti e bassi sono una costante in questo incontro e il tie-break ne è uno spaccato. Grande equilibrio negli scambi con Monfils che si procura tra palle set, tutte annullate brillantemente dal romano. Nel rush finale la spunta il vecchio Gael sullo score di 10-8.

Nel secondo set, scampato il pericolo del break iniziale, Cobolli inizia con il piglio giusto in risposta, strappando il servizio all’avversario nel quarto game. Tuttavia, ancora una volta, la battuta fa tribolare Flavio e il contro-break arriva puntuale. Lo scambio di “cortesie” prosegue e la risposta dell’italiano ha nuovamente successo nel sesto gioco. Stavolta, il break viene confermato nei turni al servizio successivi e il 6-3 è cosa fatta.

Nel terzo set si assiste a un soliloquio del giocatore nostrano. Monfils non si muove con grande agilità e per Flavio è relativamente semplice imporsi con il bagel (6-0). Leggendo le statistiche, Cobolli dovrà fare attenzione nel prossimo match ai 5 doppi falli di oggi, oltre al 55% di prime in battuta in campo. Bene, invece, con la risposta visto il 57% dei quindici raccolti.

Foto: Antoine Ludger