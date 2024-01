ATP Montpellier 2024: Bublik ferma le ambizioni di Shapovalov, Cobolli gioisce su Monfils

Si sono conclusi pochi minuti fa i match di oggi all’ATP 250 di Montpellier, altrimenti noto come Open Sud de France. Sei gli incontri disputati, tre di primo turno e altrettanti di secondo: non sono certo mancate le emozioni e nemmeno i nomi di spicco. In verità, si presenta anche la gioia italiana, quella di Flavio Cobolli con il pesante successo in rimonta contro l’idolo di casa Gael Monfils. Ora per lui un altro francese, Constant Lestienne, vittorioso sullo spagnolo Bernabé Zapata Miralles.

A regalare un importante tasso di emozioni è l’ultimo match di giornata, con Denis Shapovalov che lancia seri segnali. Il canadese, però, tra dodicesimo gioco e tie-break non riesce a sfruttare (o meglio, non ne ha chance) tre match point, e viene così rimontato dal kazako Alexander Bublik. Quello che preoccupa, per Shapovalov, è che il ginocchio sinistro mostra noie nel terzo set. Ed è lo stesso che lo tormenta da tempo.

In differenti zone di tabellone, invece, si registrano due risultati contro il pronostico. In un caso l’americano Michael Mmoh batte il numero 7 del seeding, Alexandre Muller, non certo per la gioia del pubblico di Montpellier. Inoltre, Benoit Paire non ripete la buona performance contro Andy Murray e finisce superato dal ventunenne di Metz Harold Mayot, allievo di Thierry Tulasne, ex numero 10 del mondo e già allenatore di gente del calibro di Grosjean, Mathieu e Simon.

In tema di primi turni, c’è il debutto di Alexander Shevchenko sotto la sua nuova bandiera, quella del Kazakistan. Ed è un nuovo inizio vincente per il nativo russo, che supera dopo quasi tre ore il ceco Dalibor Svrcina per andare a sfidare il francese Gregoire Barrere.

RISULTATI ATP 250 MONTPELLIER OGGI

SECONDI TURNI

Mmoh (USA)-Muller (FRA) [7] 6-4 6-4

Mayot (FRA) [WC]-Paire (FRA) 6-1 6-4

Bublik (KAZ) [2]-Shapovalov (CAN) 1-6 7-6(12) 6-3

PRIMI TURNI

Lestienne (FRA)-Zapata Miralles (ESP) 4-6 6-4 6-2

Cobolli (ITA)-Monfils (FRA) 6-7(8) 6-3 6-0

Shevchenko (KAZ)-Svrcina (CZE) [Q] 6-4 4-6 6-4

Foto: Antoine Ludger – Open Sud de France