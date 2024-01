ATP Brisbane 2024, risultati 2 gennaio: avanzano quattro australiani, tra i quali Jordan Thompson

Prosegue il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane che, a causa di nuovi ritardi causati dalla pioggia, si chiuderà domani, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia prosegue il cammino di Matteo Arnaldi, che nella prosecuzione del proprio incontro interrotto ieri, supera il magiaro Marton Fucsovics per 6-7 (5) 6-4 7-6 (7). Il match di cartello oppone l’iberico Rafael Nadal all’austriaco Dominic Thiem: ad uscire vincitore è lo spagnolo, con lo score di 7-5 6-1.

Sono ben quattro i padroni di casa australiani che superano oggi il turno: nei due derby Jordan Thompson elimina Aleksandar Vukic per 6-3 6-2 e Rinky Hijikata supera Thanasi Kokkinakis con lo score di 7-6 (8) 6-2, mentre James Duckworth regola lo statunitense Jeffrey John Wolf per 6-3 6-4, ed infine Jason Kubler approfitta del ritiro del russo Aslan Karatsev, giunto sul punteggio di 6-4 6-7 (4).

Nei restanti quattro incontri sorridono i due tedeschi impegnati, con Yannick Hanfmann che regola lo statunitense Sebastian Korda per 7-5 6-4 e Daniel Altmaier che piega l’australiano Tu Li per 7-6 (5) 7-6 (4), infine escono di scena i due argentini in campo, con Sebastian Baez battuto dallo slovacco Lukas Klein, vittorioso per 4-6 6-3 6-4, e Tomas Martin Etcheverry superato dal ceco Tomas Machac, che si impone con lo score di 6-7 (5) 7-5 7-6 (1).

ATP 250 BRISBANE – RISULTATI 2 GENNAIO

James Duckworth batte Jeffrey John Wolf 6-3 6-4

Yannick Hanfmann batte Sebastian Korda 7-5 6-4

Matteo Arnaldi batte Marton Fucsovics 6-7 (5) 6-4 7-6 (7)

Lukas Klein batte Sebastian Baez 4-6 6-3 6-4

Jason Kubler batte Aslan Karatsev 6-4 6-7 (4) ritiro

Rafael Nadal batte Dominic Thiem 7-5 6-1

Jordan Thompson batte Aleksandar Vukic 6-3 6-2

Tomas Machac batte Tomas Martin Etcheverry 6-7 (5) 7-5 7-6 (1)

Rinky Hijikata batte Thanasi Kokkinakis 7-6 (8) 6-2

Daniel Altmaier batte Tu Li 7-6 (5) 7-6 (4)

Foto: LaPresse

