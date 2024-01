ATP Brisbane 2024, Dimitrov sbriga la pratica Thompson ed è in finale con Holger Rune

Sarà Grigor Dimitrov ad affrontare Holger Rune nella finale ATP di Brisbane. Il tennista bulgaro ha avuto la meglio in due set di Jordan Thompson, giustiziere di Rafa Nadal, con il punteggio di 6-3 7-5 in una sfida comunque combattuta, soprattutto nella seconda frazione.

Il numero 14 al mondo sa di partire favorito e parte con le marce basse, sapendo di avere delle energie in più rispetto all’australiano che può ancora pagare dazio dell’impresa di ieri. E la mossa paga: palla break non sfruttata nel quarto game, Dimitrov però non fallisce due volte in fila e si prende quella del sesto game. Grigor gestisce fino al servire per il set, quando Thompson si rianima: gran punto in risposta e palla del controbreak, ma il bulgaro rimane sul pezzo e chiude la frazione con un ace.

Thompson riesce comunque a rimanere in scia, in una seconda frazione che si apre a più interpretazioni. Un paio di errori nel terzo gioco lo costringono a dover fare gli straordinari, mentre Dimitrov, tra sesto e ottavo game, salva la bellezza di cinque palle break, tre consecutive da 0-40 nella prima occasione. Nel finale di secondo set l’australiano ha un problemino muscolare e ricorre all’MTO, con il bulgaro che ne approfitta procurandosi tre palle break: la terza è quella buona, 6-5 e turno di servizio a zero per chiudere i conti.

Grande resa con la prima di servizio per Dimitrov, con cui concede solo sei punti al suo avversario (39/45) e salva tutte e sei le palle break concesse in partita. 31 i vincenti del numero 14 al mondo, quasi perfetto a rete (15/17): un buon viatico per provare a mettersi in bacheca il primo titolo del 2024.

Foto: LaPresse

