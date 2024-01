ATP Adelaide 2024: la entry-list. Presenti tanti italiani di spicco

Il torneo ATP 250 di Adelaide andrà in scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio. Sarà una manifestazione di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Ben tre italiani di punta parteciperanno a questa kermesse, proprio per scaldare al meglio i motori i motori in vista dell’appuntamento più importante di questo avvio di stagione.

Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking ATP e sesta testa di serie del tabellone, dovrà rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata al secondo turno di Hong Kong contro il russo Pavel Kotov. Matteo Arnaldi, numero 44 al mondo, è al momento impegnato all’ATP 250 di Brisbane ed è atteso dal russo Roman Safiullin ai quarti di finale. Lorenzo Sonego, numero 46 al mondo, si rimetterà in gioco dopo le sconfitte rimediate in United Cup contro Zverev e Mannarino.

La testa di serie numero 1 sarà lo statunitense Tommy Paul (numero 13 del ranking ATP). Nella entry list spiccano anche il cileno Nicolas Jarry (19), il francese Ugo Humbert (20), l’olandese Tallon Griekspoor (23), lo statunitense Sebastian Korda (24), gli argentini Sebastian Baez (28) e Tomas Martin Etcheverry (30).

ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE

1 Tommy Paul 13

2 Nicolas Jarry 19

3 Ugo Humbert 20

4 Tallon Griekspoor 23

5 Sebastian Korda 24

6 Lorenzo Musetti 27

7 Sebastian Baez 28

8 Tomas Martin Etcheverry 30

Jiri Lehecka 31

Alexander Bublik 32

Daniel Evans 38

Roman Safiullin 39

Alexei Popyrin 40

Mackenzie McDonald 41

Matteo Arnaldi 44

Lorenzo Sonego 46

Yoshihito Nishioka 47

Alexander Shevchenko 48

Yannick Hanfmann 51

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito – LivePhotoSport.it

