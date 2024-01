ATP Adelaide 2024: il tabellone di Lorenzo Musetti. Possibile debutto con Thompson, strada in salita

Lorenzo Musetti vuole riscattarsi. Dopo il ko contro Pavel Kotov ad Hong Kong, il ragazzo di Carrara ha confermato il suo piano d’azione con la sua presenza nel torneo 250 di Adelaide, dove è titolare della quarta testa di serie del tabellone dopo la cancellazione di Ugo Humbert. Un piazzamento che gli permette di poter usufruire di un bye al primo turno, ma il cammino che lo aspetta non è per nulla semplice.

Al debutto in Australia potrebbe esserci infatti Jordan Thompson, entrato nel tabellone principale proprio grazie al forfait di Humbert e che a Brisbane ha lasciato tutti esterrefatti con la grande vittoria su Rafa Nadal in una partita giocata benissimo. Bisognerà capire quanta benzina avrà ancora in corpo, ma potrebbe volare sulle ali dell’entusiasmo.

Ai quarti di finale invece ci sono due variabili: la solidità di Daniel Evans, anche se sul cemento perde qualche colpo, e l’imprevedibilità di Alexander Bublik, che quando ha una ‘giornata sì’ dalla sua potrebbe diventare uno scoglio bello duro da superare. Meno chance per Rinky Hijikata e per un qualificato che verrà deciso solo tra oggi e domani.

Musetti è inserito nella parte alta del tabellone principale, ciò vuol dire che il suo possibile avversario è Tommy Paul, numero 1 del seeding, in un settore dove ci sono giocatori insidiosi come Mackenzie McDonald, Miomir Kecmanovic e Sebastian Baez. Per un’eventuale finale è Nicolas Jarry il più accreditato, ma occhio al talento di Sebastian Korda.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

