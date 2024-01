Atletica, Tecuceanu si distingue a Ostrava. Bruni terza, Ceccarelli fatica, Cavalli attardata

Ben sei italiani erano impegnati nel Meeting di Ostrava (Repubblica Ceca), seconda tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Samuele Ceccarelli è decisamente lontano dalla condizione di forma che lo scorso anno gli permise di laurearsi Campione d’Europa sui 60 metri e oggi non è andato oltre il settimo posto con l’alto tempo di 6.74 (in batteria si era fermato a 6.73): grande difficoltà nell’uscire dai blocchi di partenza e nell’esprimersi al meglio in accelerazione.

Prova decisamente convincente da parte di Catalin Tecuceanu, al proprio esordio stagionale sugli 800 metri: l’azzurro ha seguito un copione tattico ben preciso, è rimasto accorto nella prima parte di gara e poi è uscito in progressione, chiudendo al secondo posto con il tempo di 1:46.90 alle spalle del botswano Tshepiso Masalela (1:46.41) e davanti al polacco Mateusz Borkowski (1:47.33).

Roberta Bruni ha concluso al terzo posto nella gara di salto con l’asta, superando 4.43 al terzo tentativo e centrando 4.53 al primo assalto. La romana è poi incappata in tre errori a 4.63 e ha così chiuso alle spalle della slovena Tina Sutej (4.73 alla prima) e della ceca Amalie Svabikova (4.63 alla terza). Prestazione anonima da parte di Ludovica Cavalli, mai davvero in gara sul miglio: ottava piazza in 4:30.15 (personale) nella gara vinta dall’etiope Freweyni Hailu (4:17.36, miglior prestazione mondiale stagionale).

Lorenzo Benati ha corso i 400 metri in 47.09, concludendo all’ottavo posto complessivo nella gara vinta dal ceco Vit Mueller (46.26). Diego Pettorossi si è invece fermato a un solo centesimo dal proprio personale sui 200 metri (distanza spuria in sala), chiudendo in 20.96 e al secondo posto nella serie B (a un centesimo dal ceco Ondrej Macik, quinta piazza complessiva nella gara vinta dall’altro padrone di casa Eduard Kubelik).

