Atletica, Pietro Arese firma un tris memorabile: record italiano dei 1500 metri!

Pomeriggio indimenticabile per l’atletica tricolore, con tre record italiani siglati nel giro di cinquanta minuti. Dopo i lampi di Lodz con Lorenzo Simonelli (7.50 sui 60 ostacoli) e Zaynab Dosso (7.05 sui 60 metri), arriva anche la stoccata di Pietro Arese a Padova. L’azzurro si è esaltato sui 1500 metri, correndo un ragguardevole 3:37.03 e migliorando così di 26 centesimi il precedente primato nazionale detenuto da Ossama Meslek (3:37.29 nel 2022).

Il 24enne piemontese, semifinalista su questa distanza all’aperto ai Mondiali di Budapest e quinto agli ultimi Europei in sala (nonché quarto agli Europei outdoor del 2022 dove si impose Yeman Crippa), ha ritoccato di 28 centesimi il proprio personale siglato il 19 marzo 2022 a Belgrado.

Pietro Arese, detentore anche del record italiano del miglio indoor (3:55.71), si è ben incollato alla lepre Federico Maione (prevista una consegna di 1’55” agli 800 metri) e si è portato dietro Giovanni Filippi. Il nostro portacolori ha poi progressivamente aumentato il ritmo e negli ultimi due giri ha fatto gara in solitaria in continua spinta, riuscendo nell’obiettivo di siglare il nuovo record italiano e di incominciare in maniera convincente la marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).

Foto: Grana/FIDAL