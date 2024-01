Atletica, Lorenzo Simonelli divora gli ostacoli: record italiano e mondiale stagionale! Crono di lusso

Lorenzo Simonelli ha regalato un lampo semplicemente meraviglioso alla Orlen Cup di Lodz, firmando il nuovo record italiano dei 60 ostacoli. L’azzurro si è esaltato in Polonia, ha vinto la gara con il sontuoso tempo di 7.50 e ha così migliorato di un centesimo il vecchio primato nazionale che Paolo Dal Molin deteneva dal 2013. Il riscontro cronometrico è di grande rilievo per il nostro portacolori, che ha abbassato di nove centesimi il proprio personale (7.59 lo scorso anno quando sfiorò il podio agli Europei in sala, eguagliato in batteria).

Il crono siglato dal 21enne rappresenta anche la miglior prestazione mondiale stagionale, anche se va comunque segnalato il 7.47 dello statunitense Trey Cunningham non inserito ufficialmente nelle liste di World Athletics. Si tratta di uno splendido risultato lungo il cammino che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo. La tecnica è stata sopraffina: è uscito dai blocchi in maniera efficace, sul primo ostacolo era già al comando, in progressione ha fatto paura, con passaggi pulitissimi degli ostacoli e un’ammirevole velocità nel mezzo.

Lorenzo Simonelli ha ribadito di essere in un eccezionale momento di forma, dopo il convincente 6.59 corso sui 60 metri piani sei giorni fa. Il laziale è tornato tra le amate barriere dopo il test di velocità ad Ancona e ha prontamente fatto centro in maniera sensazionale, sconfiggendo i padroni di casa Jakub Szymanski (7.53) e Damian Dzykier (7.57).

