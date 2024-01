Atletica, la staffetta di marcia debutta alle Olimpiadi: Palmisano e Stano in gara a Modugno, prova di coppia

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 debutterà una nuova gara di atletica leggera: la staffetta di marcia a coppie miste. Un uomo e una donna si alterneranno in quattro frazioni (due a testa) per completare la distanza tipica della maratona (42,195 km). Il programma nella capitale francese prevede dunque non soltanto le due classiche gare individuali sui 20 km, ma anche questa nuova specialità che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi. Un test importante si svolgerà domenica 21 gennaio a Modugno (in provincia di Bari), dove a partire dalle ore 09.45 vedremo all’opera i migliori esponenti italiani della marcia.

Alla Modugno Walk Race faranno infatti coppia Antonella Palmisano e Massimo Stano. I due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 saranno impegnati sulle strade della loro Puglia in una prova importante in avvicinamento ai Giochi, dove cercheranno di distinguersi nelle prove individuali (lei è reduce dal bronzo ai Mondiali, lui da un periodo poco brillante per quanto concerne i risultati) e di fare saltare il banco in staffetta. Ricordiamo la distribuzione delle distanze per l’evento in terra italiana: apre l’uomo con una frazione da 11,195 km, poi toccherà alla donna con 10 km, a seguire ancora l’uomo con 11 km, chiuderà la donna con 10 km.

Le altre coppie italiane: Francesco Fortunato con Valentina Trapletti, Andrea Cosi con Alexandrina Mihai, Riccardo Orsoni con Federica Curiazzi, Andrea Agrusti con Sara Vitiello. Gli organizzatori hanno anche annunciato la presenza di una coppia etiope, della cinese Yang Jiayu (campionessa del mondo nel 2017 sui 20 km) e di altri azzurri come Gianluca Picchiottino, Michele Antonelli, Diego Giampaolo, Giulia Gabriele, Giuseppe Disabato.

Foto: Colombo/FIDAL

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...