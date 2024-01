Atletica, Ebenyo sfida Chelimo al Campaccio. L’Italia punta su Nekagenet Crippa

Sabato 6 gennaio andrà in scena il Cross del Campaccio, tradizionale appuntamento dell’Epifania che si disputa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’evento è di livello gold per quanto riguarda il World Athletics Cross Country Tour: si preannuncia una corsa campestre di enorme rilievo, per una 67ma edizione davvero da non dimenticare. Lo scorso anno vinse il burundese Rodrigue Kwizera, l’ultima affermazione italiana risale al 1993 quando Francesco Panetta si impose per la quinta volta in carriera.

Quest’anno il grande favorito è il kenyano Daniel Ebenyo, argento sui 10.000 metri agli ultimi Mondiali e argento iridato di mezza maratona. Il 28enne dovrà fare i conti soprattutto con l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e quarto al Campaccio dello scorso anno. Da tenere in seria considerazione i burundiani Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana.

L’Italia si affiderà soprattutto a Nekagenet Crippa, il fratello di Yeman reduce dal sorprendente 2h07:35 in Maratona. Iliass Aouani inseguirà un pronto riscatto dopo gli Europei di Cross non all’altezza delle aspettative. Saranno della partita anche Yohanes Chiappinelli e Ala Zoghlami.

Foto: Lapresse

