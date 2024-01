Atletica, Diego Nappi spaventa Andrew Howe dopo 22 anni! Rasentato il record italiano

Diego Nappi ha fatto parlare di sè al Memorial Giovannini, kermesse dedicata alla memoria del compianto Alessio, giornalista marchigiano scomparso cinque anni fa e a lungo cuore pulsante dell’ufficio stampa di Fidal. Il promettente allievo ha sciorinato grande classe sui 200 metri, siglando il validissimo tempo di 21.62.

Non è un riscontro cronometrico banale alle nostre latitudini per un atleta minorenne: l’atleta della Porto Torres si è infatti fermato ad appena un centesimo dal record italiano under 18 (chiaramente indoor) che appartiene ad Andrew Howe dall’ormai lontano 2002. Il poi argento iridato di salto in lungo si era spinto fino a 21.61, in una specialità a lui sempre gradita e in cui aveva cercato di fare la differenza anche da senior all’aperto.

Diego Nappi si è messo in evidenza nella gara vinta da Andrea Federici (21.35) davanti a Daniele Groos (21.55 per il bronzo europeo U18). Il classe 2007 (le 17 candeline arriveranno soltanto il 10 agosto) vanta un personale di 21.61 sui 200 metri all’aperto, mentre sui 100 è accreditato di un 10.87 e sui 60 metri indoor è stato capace di 7.05 (sono tutti tempi del 2023). Il sardo ha svelato di aver scelto l’atletica rispetto al tennis ed è allenato da Marco Trapasso.

Foto: FIDAL Sardegna