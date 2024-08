Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 20: spiccano Valensin, Nappi e Longobardi

Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Under 20 che si disputeranno a Lima (Perù) dal 27 al 31 agosto. Voleranno in Sudamerica 60 azzurri (31 uomini e 29 donne), tra cui spiccano Eduardo Longobardi (20.53 sui 200 metri), i marciatori Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, la saltatrice in alto Aurora Vicini, il giavellottista Lucio Visca, la triplista Erika Saraceni, l’ostacolista Matteo Togni.

Spiccano anche alcuni nomi di lusso della categoria allievi come Elisa Valensin (campionessa europea under 18 sui 200 metri, correrà 400 metri e staffette), Diego Nappi (oro continentale sul mezzo giro di pista, selezionato per la 4×100), il marciatore Alessio Coppola, la triplista Elisa Valenti, la sprinter Margherita Castellani e il formidabile saltatore Daniele Inzoli (già 7.90 in stagione).

CONVOCATI ITALIA MONDIALI UNDER 20 ATLETICA

UOMINI

Mattia Silvestrelli (100 metri, 4×100)

Eduardo Longobardi (200 metri, 4×100)

Matteo Miola (200 metri, 4×100)

Francesco De Santis (400 metri, 4×400)

Simone Giliberto (400 metri, 4×400)

Luca Borzi (800 metri)

Davide De Rosa (800 metri)

Nicola Baiocchi (1500 metri)

Manuel Zanini (1500 metri)

Matteo Togni (110 ostacoli)

Tommaso Triolo (110 ostacoli)

Paolo Bolognesi (400 ostacoli)

Giulio Vanarelli (400 ostacoli)

Francesco Mazza (3000 siepi)

Alberto Pomini (3000 siepii)

Matteo Sioli (salto in alto)

Andrea Demontis (salto con l’asta)

Daniele Inzoli (salto in lungo, 4×100)

Mirko Campagnolo (getto del peso)

Leonardo Selmani (lancio del disco)

Pietro Camilli (lancio del martello)

Antonio Cannalonga (tiro del giavellotto)

Lucio Claudio Visca (tiro del giavellotto)

Alessio Coppola (10.000 metri di marcia)

Giuseppe Disabato (10.000 metri di marcia)

Fabrizio Caporusso (4×100)

Diego Nappi (4×100)

Riccardo Fumagalli (4×400)

Luca Marsicovetere (4×400)

Cosimo Paggini (4×400)

Tommaso Franzè (decathlon)

DONNE

Agnese Musica (100 metri, 4×100)

Rachele Torchio (100 metri, 4×100)

Elisa Marcello (200 metri, 4×100)

Melissa Turchi (200 metri, 4×100)

Elena Cambiolo (400 metri, 4×400)

Elisa Valensin (400 metri, 4×100 e 4×400)

Lorenza De Noni (800 metri, 4×400)

Ngalula Gloria Kabangu (800 metri, 4×400)

Elisa Clementi (1500 metri)

Francesca Piccolo (1500 metri)

Lucia Arnoldo (5000 metri)

Laura Ribigini (5000 metri)

Martina Agostini (100 ostacoli)

Celeste Polzonetti (100 ostacoli)

Sofia Copiello (400 ostacoli)

Greta Vuolo (400 ostacoli)

Ludovica Ferro (3000 siepi)

Elena Ribigini (3000 siepi)

Aurora Vicini (salto in alto)

Giulia Busatta (salto con l’asta)

Valentina Praticò (salto con l’asta)

Erika Saraceni (salto triplo)

Elisa Valenti (salto triplo)

Giada Cabai (getto del peso)

Michelle Cantò (10.000 metri di marcia)

Giulia Gabriele (10.000 metri di marcia)

Margherita Castellani (4×100, 4×400)

Laura Frattaroli (4×400)

Giulia Macchi (4×400)