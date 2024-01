AlUla Tour 2024: percorso, favoriti, italiani in gara

In principio Saudi Tour, adesso AlUla Tour: quarta edizione per la breve corsa a tappe in Arabia Saudita. Una di quelle corse categorie 2.1 più ricche: presenti infatti addirittura nove compagini World Tour, quasi a livelli di una gara del massimo circuito internazionale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Almeno tre frazioni dedicate ai velocisti, mancano ovviamente le grandi salite, ma nell’ultima giornata occhio allo strappo che anticipa l’arrivo di Skyviews of Harrat Uwayrid: 800 metri con pendenza media del 12% e punte massime del 22% con scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo.

Tappa 1 (30/01): Al Manshiyah Train Station – Al Manshiyah Train Station (149,5 km)

Tappa 2 (31/01): Winter Park – Sharaan Nature Reserve (199,5 km)

Tappa 3 (01/02): AIUIa International Airport – AlUla Camel Cup Track (170,5 km)

Tappa 4 (02/02): Hegra – Maraya (142,5 km)

Tappa 5 (03/02): AIUIa Old Town – Skyviews of Harrat Uwayrid (150,5 km)

FAVORITI

Simon Yates (Jayco AlUla) si è già ben disimpegnato in Australia al Down Under e proverà a giocarsi qualcosa importante in Arabia. Doppia punta in casa UAE Team Emirates con l’esperto Rafal Majka e il giovane neozelandese Finn Fischer-Black. Curiosità nel vedere il nuovo baby fenomeno belga William Junior Lecerf (Soudal – Quick Step).

ITALIANI IN GARA

Quattordici azzurri presenti: curiosità nel vedere i nuovi acquisti della Movistar Lorenzo Milesi, Davide Formolo e Davide Cimolai. Per le volate spazio a Matteo Moschetti, mentre proverà a farsi valere in salita Edoardo Zambanini. Debutto in maglia Bora-hansgrohe per Matteo Sobrero che nelle brevi corse a tappe può farsi valere in chiave classifica.

Pos. Rider Team Age at start 1 ROMELE Alessandro Astana Qazaqstan Team 20y + 153d 2 MILESI Lorenzo Movistar Team 21y + 317d 3 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 22y + 284d 4 PESENTI Thomas JCL Team UKYO 24y + 106d 5 CONCA Filippo Q36.5 Pro Cycling Team 25y + 130d 6 SOBRERO Matteo BORA – hansgrohe 26y + 261d 7 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team 27y + 168d 8 CARBONI Giovanni JCL Team UKYO 28y + 152d 9 MALUCELLI Matteo JCL Team UKYO 30y + 102d 10 FORMOLO Davide Movistar Team 31y + 96d 11 CIMOLAI Davide Movistar Team 34y + 170d 12 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 36y + 28d 13 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 36y + 161d 14 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 37y + 256d

Foto: Bora-hansgrohe