A che ora parte Dominik Paris oggi nella prima prova a Wengen: n. di pettorale, programma, tv

Messi in archivio i primi due fine settimana di gare del nuovo anno (Adelboden e Kranjska Gora) si entra nel vivo dell’attesissimo mese di gennaio della Coppa del Mondo di sci alpino 2024. Il periodo delle grandi classiche, con le discese più storiche e iconiche del calendario. Si inizierà proprio in questo weekend.

Il comparto maschile, infatti, sarà impegnato a Wengen sul mitologico Lauberhorn. Saranno gli “Uomini Jet” a dominare la scena con due discese, una sarà quella che non si era disputato ad inizio stagione a Beaver Creek, mentre domenica si chiuderà il programma con il canonico slalom. Vedremo ovviamente in azione Dominik Paris, a caccia di rivincite dopo il brutto weekend di Bormio. L’altoatesino scenderà con il pettorale numero 12, per cui dovrebbe scendere in pista attorno alle ore 13.00.

Oggi si inizierà con la prima prova della discesa, con il via fissato alle ore 12.30. Domani, al medesimo orario, si disputerà la seconda prova, che anticiperà la prima discesa di giovedì 11 gennaio (il recupero di Beaver Creek). Venerdì toccherà al superG, quindi sabato si correrà la discesa vera e propria del Lauberhorn alle ore 12.30. Domenica, come detto, lo slalom.

La prova della discesa di Wengen non avrà copertura televisiva, nè in streaming. Si potrà seguire con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO OGGI

Martedì 9 gennaio

Ore 12.30 – Prima prova discesa maschile Wengen

PROGRAMMA PROVA WENGEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA PROVA

1 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

2 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

10 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

11 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

15 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

19 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

23 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

24 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

25 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

29 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

33 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

34 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

36 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

37 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

38 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

39 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

40 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

41 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

42 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

43 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

45 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

46 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

48 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

49 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

50 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

52 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

53 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

54 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

55 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

56 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

57 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment

58 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

59 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

60 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

61 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

62 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

63 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

64 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

65 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

66 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

67 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

68 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

69 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...