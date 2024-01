A che ora Jedinstvo Stara Pazova-Milano, Champions League volley femminile 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Oggi mercoledì 10 gennaio (ore 19.00) si gioca Jedinstvo Stara Pazova-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina sarà impegnata in trasferta contro la non irresistibile formazione serba nella quinta giornata della massima competizione europea. Le ragazze di coach Marco Gaspari, che nel girone d’andata hanno firmato l’impresa contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, partiranno con tutti i favori del pronostico.

Milano si trova al comando del gruppo A con 4 successi (12 punti), mentre le balcaniche hanno raccolto soltanto una vittoria nei primi quattro incontri disputati. Il Vero Volley punta a muovere un altro passo verso la conquista del primo posto che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, anche se risulterà verosimilmente decisiva la sfida di ritorno contro il VakifBank detentore del trofeo. Ci potrebbe essere un po’ di turnover tra le fila di Milano, reduce dal successo contro Trento in campionato. Attesa soprattutto per l’opposto Paola Egonu, per la schiacciatrice Myriam Sylla, per la palleggiatrice Alessia Orro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Stara Pazova-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 10 gennaio

Ore 19.00 Jedinstvo Stara Pazova vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA STARA PAZOVA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo

