A che ora gioca Nadal contro Thompson: programma ATP Brisbane, canale tv, streaming

Prosegue il cammino di Rafael Nadal all’ATP 250 Brisbane 2024, dopo quasi un anno di stop causa infortuni. Il fuoriclasse maiorchino ha vinto e convinto nei primi due match disputati al rientro ufficiale nel circuito, quindi a questo punto l’asticella si alza ulteriormente e l’obiettivo diventa quello di superare anche lo scoglio dei quarti di finale.

Domani il 37enne spagnolo affronterà da favorito il padrone di casa australiano Jordan Thompson (n.55 del ranking mondiale) ed in caso di successo incrocerebbe in semifinale uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov (n.14 ATP, seconda testa di serie del seeding) ed il beniamino locale Rinky Hijikata. 2-0 in favore di Nadal il bilancio degli scontri diretti, con Thompson che non ha mai portato a casa nemmeno un set.

Nadal-Thompson, quarto di finale dell’ATP 250 di Brisbane in programma domattina non prima delle ore 11.00 italiane, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO NADAL-THOMPSON ATP BRISBANE

Venerdì 5 gennaio

Non prima delle ore 11.00 Rafael Nadal vs Jordan Thompson – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 02.00 alla Pat Rafter Arena, si giocheranno nell’ordine: Ostapenko-Azarenka, Potapova-Rybakina, Rune-Duckworth. A seguire, e non prima delle ore 09.30, toccherà a Sabalenka-Kasatkina.

PROGRAMMA NADAL-THOMPSON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con il torneo femminile di Brisbane e il torneo di Hong Kong.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

