Coppa Davis 2024, Italia-Australia: gli accoppiamenti. C’è Berrettini, poi tocca a Sinner

Sono stati svelati pochissimi minuti fa gli accoppiamenti ufficiali per Italia-Australia, semifinale dell’edizione 2024 di Coppa Davis. Filippo Volandri e Lleyton Hewitt hanno diramato le loro scelte per il secondo confronto consecutivo dalle rispettive panchine (in campo si sono affrontati una sola volta, con successo di Rusty a Wimbledon 2006).

Ad aprire la sfida ci sarà un confronto totalmente inedito, quello tra Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis. Cambia la prospettiva italiana, dunque, con il romano a sostituire Lorenzo Musetti come primo singolarista. I due giocatori non si sono mai affrontati fino a questo momento. Kokkinakis, che ha un record di 8-7 in Davis ed è coetaneo di Berrettini, quest’anno nella competizione ha sconfitto il francese Arthur Fils, il ceco Jakub Mensik e poi Ben Shelton nella sfida contro gli USA. Ha battuto tre top ten in carriera: Milos Raonic al Queen’s 2017, Roger Federer a Miami 2018, Andrey Rublev ad Adelaide nel 2023.

A seguire sarà il momento di Jannik Sinner, che si troverà davanti la figura di Alex de Minaur. In questo caso c’è molto poco da dire, perché i precedenti sono tutti a favore del numero 1 del mondo, con un 8-0 che narra di un solo set perso dal classe 2001 di Sesto Pusteria, ormai nel lontano 2020 a Sofia (dove Jannik vinse il primo torneo ATP in carriera, Next Gen ATP Finals a parte che sono caso a sé stante).

Per quanto riguarda il doppio, gli schieramenti ufficiali sono quelli composti da una parte da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dall’altra da Jordan Thompson e Matthew Ebden. Detto che la composizione può essere modificata, Bolelli e Vavassori hanno battuto Ebden (con Bopanna) nettamente alle ATP Finals di Torino; è però plausibile che, in caso di approdo a questo punto, possa essere inserito Sinner. In coppia con chi è tutto da vedere.