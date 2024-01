A che ora gioca Nadal contro Kubler: programma ATP Brisbane, tv, streaming

Dopo la convincente vittoria su Dominic Thiem al rientro ufficiale nel circuito, Rafael Nadal si prepara a scendere nuovamente in campo domani per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 Brisbane 2024. Il fuoriclasse spagnolo sfiderà da favorito il padrone di casa australiano Jason Kubler, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino e raggiungere i quarti.

Si affrontano due wild card del tabellone principale aussie che non avevano mai giocato contro in passato a livello ATP. Il vincitore se la vedrà al turno successivo con uno tra il francese Ugo Humbert e l’australiano Jordan Thompson. Il match del maiorchino aprirà la sessione serale di domani a Brisbane, che comincerà sicuramente non prima delle 18.30 locali (le 9.30 italiane).

Nadal-Kubler, ottavo di finale dell’ATP 250 di Brisbane in programma domattina alle 9.30, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti costanti in tempo reale.

PROGRAMMA NADAL-KUBLER ATP BRISBANE 2024

Giovedì 4 gennaio

Ore 9.30 Rafael Nadal (Spagna)-Jason Kubler (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

DOVE VEDERE IN TV NADAL-KUBLER A BRISBANE

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

