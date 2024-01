LIVE Nadal-Kubler, ATP Brisbane 2024 in DIRETTA: arriverà una prova di forza dello spagnolo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live secondo match del 2024 di Rafael Nadal contro Jason Kubler, ottavi di finale dell’Atp 250 di Brisbane.

La leggenda spagnola ha disputato un più che dignitoso rientro alle competizioni, a distanza di 350 giorni dall’ultima volta, nella giornata di martedì contro Dominic Thiem. Oggi, ci sarà un’altra prova per lui, la Wild Card di casa Jason Kubler, tennista che difficilmente per peso di palla potrà impensierire il 22 volte campione Slam. In cerca del primo quarto di finale stagionale, Nadal è sembrato non essere troppo lontano dal top, non sappiamo chiaramente a che punto sia fisicamente.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Ricordiamo che al momento Nadal è numero 672 (virtualmente 541) del mondo, in virtù dei 45 punti raccolti in occasione degli Australian Open 2023, quanto ha battuto Draper al primo turno prima di uscire di scena, menomato fisicamente, contro Mackenzie McDonald. Se lo spagnolo dovesse non riuscire a raccogliere punti necessari a tornare in un certo rango di classifica, non avrebbe problemi di partecipazione ai tornei, li avrebbe con i sorteggi. Questi ultimi potrebbero risultare complicati sin dai primi turni, con sfide ad Alcaraz, Djokovic, Sinner e Medvedev possibili già nei primi turni negli Slam, e dal secondo turno nei Masters 1000. Con una vittoria oggi, risalirebbe provvisoriamente al numero 452.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Nadal e Kubler, che prenderà il via non prima delle ore 9.30.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...