A che ora Civitanova-Maaseik oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) si gioca Civitanova-Greenyard Maaseik, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Lube già ampiamente prima nel girone e qualificata per i quarti di finale, è importante comunque chiudere vincendo per una questione testa di serie nel prossimo sorteggio.

Stagione altalenante per la Lube, con la continuità che sembrava aver trovato almeno nella competizione europea, sparita sul campo dell’Arcada Galati con una prestazione tutt’altro che convincente. I ragazzi di Blengini poi, nel weekend, sono stati asfaltati da Perugia in Superlega, quindi una vittoria questa sera serve prima di tutto (visto il primo posto del girone già in cassaforte) per ritrovare morale in vista della fase più calda della stagione ormai alle porte. Gli avversari sono i belgi del Maaseik, squadra sulla carta nettamente inferiore.

Segui la Champions League di volley in abbonamento su DAZN

Greenyard Maaseik che nel campionato nazionale sta raddrizzando la stagione dopo un avvio non certo smagliante. La squadra allenata dall’italiano Fulvio Bertini con quattro successi nelle ultime cinque partite disputate si è rialzata e occupa momentaneamente il secondo posto a 2 punti dalla capolista. L’opposto è l’esperto belga Jolan Cox, 32 anni, mentre come schiacciatore gioca un’ex conoscenza della Serie A2, il croato Tino Hanzic. Zaytsev e compagni non devono sottovalutare l’impegno, che può essere importante soprattutto sotto l’aspetto mentale.

Cucine Lube Civitanova-Greenyard Maaseik non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 17 gennaio

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova-Greenyard Maaseik

PROGRAMMA MAASEIK-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...