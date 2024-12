Dove vedere in tv Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Oggi martedì 10 dicembre (ore 17.30) si gioca Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) incomincia l’avventura dei cucinieri in questa edizione della rassegna iridata: la Lube partirà con tutti i favori del pronostico contro la formazione iraniana, Campionessa d’Asia ma tecnicamente inferiore rispetto alla semifinalista dell’ultima Champions League.

Civitanova, reduce dalla vittoria su Trento nell’ultima giornata di Superlega, incomincerà il proprio cammino in terra sudamericana, con il sogno di conquistare il secondo titolo mondiale della propria storia. Riflettori puntati sull’opposto Adis Lagumdzija, sugli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, sul palleggiatore Mattia Boninfante, sul libero Fabio Balaso. L’avversario non dovrebbe impensierire la formazione marchigiana, pronta poi a incrociare il Praia Clube e l’Al Ahly nei prossimi impegni del girone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CIVITANOVA-FOOLAD, MONDIALE VOLLEY OGGI

Martedì 10 dicembre

Ore 17.30 Cucine Lube Civitanova vs Foolad Sirjan Iranian – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CIVITANOVA-FOOLAD SIRJAN IRANIAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.