A che ora Arcada Galati-Civitanova, Champions League volley 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Oggi martedì 9 gennaio (ore 17.00) si gioca Arcada-Civitanova, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Primo posto da mettere in cassaforte per la Lube, che deve chiudere la questione questa sera pe centrare il primo obiettivo importante della stagione..

Trasferta rumena per i marchigiani e scontro testa coda nel gruppo E della massima competizione europea, con la Lube che comanda la classifica con 12 punti, e quattro vittorie in altrettante uscite; mentre l’Arcada chiude il raggruppamento con due punti, frutto di una sola gara su quattro, quella al tie break contro Praga. Ai ragazzi di Blengini manca un successo per l’aritmetica qualificazione ai quarti di finale, mentre i padroni di casa sono praticamente eliminati dalla manifestazione.

Civitanova vive un momento non esaltante, ma a dare respiro ci ha pensato la vittoria per 3-0 in Superlega sul campo di Padova, ora il superamento del gruppo come primi può dare quella spinta necessaria quando ci si avvia verso la parte più importante di stagione. La squadra rumena ha vinto l’ultima partita disputata venerdì scorso 3-0 sul campo del Constanza in campionato, dove attualmente occupa la quinta posizione. Nel sestetto titolare del Galati non ci sono nomi di spicco che potrebbero mettere in difficoltà la Lube, che deve continuare a non concedersi distrazioni in campo continentale.

Arcada Galati-Lube Cucine Civitanova non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 9 gennaio

Ore 17.00 Arcada Galati-Lube Cucine Civitanova

PROGRAMMA ARCADA GALATI-LUBE CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

