Sport in tv oggi (domenica 17 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, il Mondiale per Club e la Serie A1 di volley femminile, la SuperLega di volley, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, e molto altro ancora.

Si concluderà a Lenzerheide, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: sarà il giorno delle prime mass start della stagione, con la 12.5 km femminile che aprirà il programma alle ore 12.30 e la 15 km mass start maschile a chiuderlo alle ore 14.45.

L’Italia sarà rappresentata nella mass start femminile da Lisa Vittozzi, che si è qualificata grazie al piazzamento in classifica generale, nella quale risulta essere terza a -36 dalla vetta. Avrebbe avuto diritto a prendere parte alla gara anche Dorothea Wierer, ma l’azzurra è già rientrata in Italia.

Nella gara maschile, invece, l’Italia vedrà al via Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer, tutti qualificati grazie al piazzamento in classifica generale, mentre Patrick Braunhofer è la terza riserva per numero di punti conquistati nella tappa.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 17 dicembre

02.00 Short track, Coppa del Mondo Seoul: terza giornata – 05.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

07.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Changchun: aerials a squadre miste – eurosport.it, discovery+

09.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Kuehtai: singolo femminile – FIL Live TV

10.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Kuehtai: singolo maschile – FIL Live TV

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: superG femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tc maschile – Eurosport 2 HD, Rai Play 2, eurosport.it, discovery+

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia: cross a squadre miste – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

12.30 Volley femminile, Mondiale per Club: finale, Eczacibasi-Vakifbank – Volleyball World TV

12.30 Calcio, Serie A: Milan-Monza – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Pomigliano-Sassuolo – DAZN

13.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tc femminile – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Bob, Coppa del Mondo / Europei Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: donne élite – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

14.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Verona – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Roma – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

15.30 Basket femminile, Serie A1: Milano-Ragusa – LBF TV

15.45 Volley, SuperLega: Trentino-Perugia – VBTV, Rai Play 3 dalle 16.00 anche su Rai 2 HD

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Civitanova – VBTV

16.30 Volley, SuperLega: Milano-Taranto – VBTV

16.30 Basket, Serie A: Treviso-Trentino – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Conegliano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Milano – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Cremona-Tortona – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.30 Basket, Serie A: Varese-Milano – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Monza-Padova – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Roma – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Sassari – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Campobasso – LBF TV

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.15 Basket, Serie A: Scafati-Napoli – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Pistoia-Pesaro – DAZN

19.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Cuneo – VBTV, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.00 Basket, Serie A: Sassari-Brindisi – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Trentino – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Inter – DAZN, ZONA DAZN

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini