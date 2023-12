LIVE Trento-Perugia, Superlega volley in DIRETTA: sfida stellare tra Michieletto-Lavia e Giannelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Trento–Perugia, sfida valevole per la decima giornata della regular season della Superlega 2023-2024 di volley. Match stellare tra le due squadre che occupano le prime due posizioni in classifica: al PalaTrento si sfida il meglio che il campionato italiano può offrire per uno spettacolo assolutamente da non perdere.

I padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria in Champions League per 3-0 a Resovia, affermazione che ha permesso alla Itas di mantenere la testa del suo girone. In campionato, invece, la formazione di Fabio Soli viene dal ko inatteso di Modena. Con la battuta d’arresto in Emilia, i campioni d’Italia in carica hanno perso la prima posizione della classifica proprio a scapito di Perugia e, per riprendersi il comando della graduatoria, Alessandro Michieletto e compagni cercheranno il successo nella giornata odierna.

Periodo di forma da urlo quello che Perugia sta vivendo. Oltre alla prima posizione in campionato, i Block Devils sono reduci dal trionfo nel Mondiale per Club, competizione dominata dalla formazione di Angelo Lorenzetti che con il successo finale in India hanno alzato il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata in ottobre. Per continuare questo momento straordinario, la Sir Susa Vim andrà alla caccia della vittoria in Trentino, la quale creerebbe un gap importante sulla Itas in classifica.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Trento-Perugia, incontro valevole per la decima giornata della regular season della Superlega 2023-2024, il cui via è programmato al PalaTrento di Trento alle ore 16.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport