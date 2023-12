LIVE Biathlon, Mass start femminile Lenzerheide 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Tandrevold sui quattro poligoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Lenzerheide, terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. In Svizzera è il giorno delle prime gare di gruppo della stagione: la tappa elvetica infatti si concluderà con le prime Mass start di quest’anno.

Il pettorale numero 1 sarà sulle spalle della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, leader della classifica generale. Al suo fianco partirà la dominatrice di questa tappa, la francese Justine Braisaz-Bouchet. La transalpina ha ottenuto il successo sia nella Sprint che nell’Inseguimento, portandosi alla seconda posizione nella lotta per la sfera di cristallo.

La francese ha un solo punto di vantaggio su Lisa Vittozzi. L’azzurra nell’Inseguimento di ieri è incappata nella prima vera giornata no della sua stagione: l’italiana è parsa non eccessivamente competitiva sugli sci, complici anche i 5 giri di penalità, di cui 3 dopo la seconda serie a terra. La vincitrice della prima Individuale della stagione sarà l’unica italiana al via, poiché Dortohea Wierer, teoricamente qualificata, ha deciso di alzare bandiera bianca.

La Mass start femminile di Lenzerheide scatterà alle 12.30. L’evento sarà visibile su Eurosport 1, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus, Sky Go e DAZN. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Lenzerheide, a partire dalle 12.10 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse