LIVE Piacenza-Civitanova, Superlega volley in DIRETTA: sfida d’alta classifica

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della decima e penultima giornata di andata della Superlega di volley maschile tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Lube Civitanova. Al PalaBanca di Piacenza si sfidano la terza forza del campionato e la quinta in classifica, due delle tre formazioni italiane impegnate in Champions League, la vincitrice della Coppa Italia dello scorso anno contro la finalista dei play-off scudetto in una partita molto sentita ed importante per il prosieguo della regular season.

Le due squadre in campo oggi si sono già trovate di fronte quest’anno nella semifinale di Supercoppa a Biella e la vittoria è andata a Civitanova che ebbe la meglio con un secco 3-0 e dunque c’è grande voglia di riscatto in casa della formazione emiliana che dovrà ancora fare a meno di Yoandy leal che sarà sostituito in banda da Francesco Recine, che sta disputando un ottimo scorcio di stagione. In settimana entrambe le squadre hanno giocato in Champions League: martedì in Belgio la Lube ha superato 3-0 il Greenyard Maaseik nella Pool E, conquistando la terza vittoria consecutiva, mentre mercoledì gli emiliani hanno piegato tra le mura amiche Berlino per 3-1 nella Pool C, ottenendo il secondo successo su tre partite disputate finora.

La Cucine Lube Civitanova è quinta a 16 punti con una lunghezza di ritardo dal quarto posto, occupato dalla Mint Vero Volley Monza. De Cecco e compagni, reduci dalla vittoria per 3-1 a Cisterna di Latina, sono già qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia ma vincendo potrebbero avvicinare il quarto posto e prendersi il vantaggio di giocare tra le mura amiche la sfida dei quarti contro Monza. La Gas Sales Bluenergy occupa invece la terza posizione in classifica a quota 20 a 4 dalla vetta e con altrettanti di vantaggio su Civitanova. La formazione di Andrea Anastasi nell’ultimo turno ha vinto 3-1 sul campo di Taranto.

