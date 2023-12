LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA: la Gran Risa ci restituirà un’Italia competitiva?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante della Val Badia, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Prosegue la serie di gare sulle nevi italiane e, dopo la tre giorni dedicata alla velocità in Val Gardena, il circo bianco si trasferisce in Val Badia, a La Villa per affrontare la mitica Gran Risa, una delle piste più tecniche e difficili di tutto il circuito per quanto riguarda il Gigante. Chi vince qui entra di diritto nell’olimpo della specialità. Si tratta del primo di due giganti in programma in Val Badia, il secondo è in programma domattina.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile della Gran Risa, seconda gara della stagione dopo quella disputata in Val d’Isere che ha visto ancora una volta il dominio del campione elvetico, detentore della Coppa generale e di specialità e candidato numero uno al bis. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano, soprattutto in casa Norvegia. Odermatt va a caccia del terzo successo consecutivo in carriera sulla Gran Risa dopo quelli nel 2021 e 2022, entrambi però ottenuti nella seconda giornata di gare. mentre nella prima l’elvetico si è piazzato secondo nel 2021 e terzo nel 2022.

I rivali, però, non mancano, anche se in casa Norvegia si deve ancora smaltire lo shock per l’addio alle gare di Lukas Braathen che sarebbe stato uno dei grandi protagonisti, visto che lo scorso anno riuscì a prevalere nella prima delle due gare in programma. Il norvegese di punta, dunque, resta Henrik Kristoffersen, uno dei tre atleti in attività, assieme a Odermatt e Pinturault, ad aver vinto su questa pista (si impose nella prima delle due gare del 2021). Attenzione anche allo svizzero Loic Meillard, che ha saputo mettere la sua firma la scorsa stagione a Schladming, in quello che è stato l’unico gigante che ha visto Odermatt non salire sul podio, ma solo perchè il fenomeno svizzero non era presente a quella gara. Ovviamente non si possono dimenticare Zan Kranjec e Marco Schwarz tra i candidati alla vittoria. Le sorprese potrebbero arrivare dall’andorrano Verdu, terzo in Val d’Isere e dal croato Zubcic, uno dei veterani della specialità, capace di essere competitivo un po’ su tutti i terreni.

L’Italia non ha iniziato certo nel modo migliore la sua stagione con risultati al di sotto delle aspettative in Val d’Isere e dunque il gruppo dei gigantisti azzurri è chiamato ad un pronto riscatto sulla neve di casa: l’obiettivo per tutti è qualificarsi alla seconda manche e in particolare per Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite puntare ad una top ten che rappresenterebbe già un ottimo risultato. Nella prima gara stagionale bene hanno fatto Alex Vinatzer e Giovanni Borsotti, riuscendo ad entrare nella top 15 e oggi cercheranno entrambi la continuità.

